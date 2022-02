Wann impfen Apotheken im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Corona?

Plus Seit diesem Dienstag dürfen auch Apotheken gegen Corona impfen. Allerdings muss dies logistisch erst einmal möglich sein. So sieht es bei Apotheken im Landkreis aus.

Auch wenn die aktuelle Nachfrage nach Corona-Impfterminen bundesweit niedrig ist, können sich Menschen seit diesem Dienstag auch in Apotheken impfen lassen. Dadurch soll das Angebot vereinfacht und ausgeweitet werden. Was Apothekerinnen und Apotheker im Landkreis Aichach-Friedberg dazu sagen.