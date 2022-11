Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

In Aichach sollen bald Erzieher und Kinderpfleger ausgebildet werden

Plus Um mehr Fachkräfte im Wittelsbacher Land zu halten, will der Landkreis in Aichach zwei neue Ausbildungsangebote schaffen. Die ersten Klassen sollen 2023 starten.

Von Evelin Grauer

Sie werden in ganz Deutschland händeringend gesucht: Erzieherinnen und Erzieher. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg suchen viele Einrichtungen nach Fachpersonal zur Kinderbetreuung und -erziehung. Deshalb will der Landkreis jetzt selbst tätig werden und beim Freistaat einen Antrag stellen, um in Aichach zwei neue Ausbildungsangebote zu schaffen. Neben neuen Erziehern sollen an der Berufsschule in Aichach künftig auch Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger ausgebildet werden. Die ersten Klassen sollen bereits 2023 starten.

