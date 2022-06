Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

In der "Landkreis-Schule" in Kenia lernen die Kinder jetzt mit Freude

Plus Renovierung und Ausbau der Mitimingi-Schule in Ostafrika wurden durch Spenden aus dem Wittelsbacher Land finanziert. Wie sich Lernbedingungen und Hygiene verbessert haben.

Von Christian Lichtenstern

In der Weihnachtssitzung des Kreistags vor zweieinhalb Jahren fiel der Startschuss für das Projekt: Das Wittelsbacher Land "baut" eine Schule in Afrika. Jetzt gibt es sehr gute Neuigkeiten: Die Renovierung und Erweiterung der Schule in Kenia sind abgeschlossen, und die neuen Räume sind seit Kurzem in Betrieb. Vorschulkinder tummeln sich in der Preschool, die Kinder der Primary-School präsentieren sich glücklich über ihre neu gewonnenen, sauberen und hellen Klassenräume, Teenager büffeln für den Schulabschluss - so beschreiben die Verantwortlichen für das Spendenprojekt die Situation vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen