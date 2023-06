In Obermauerbach wird Inklusion auf dem Fußballplatz gelebt

Bei der SG Mauerbach können nun auch Kinder mit Behinderung trainieren. Auslöser ist der Wunsch eines Achtjährigen.

Fußballatmosphäre schnuppern, den Rasen unter den Fußballschuhen spüren, gezielt die Muskeln aufwärmen, schwitzen und sich dabei wohlfühlen. Dies alles und noch viel mehr erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten inklusiven Fußballtrainings bei der SG Mauerbach im Aichacher Ortsteil Obermauerbach. Da trainieren, wo auch „die Großen“ trainieren, stand im Mittelpunkt.

Auslöser für das Fußballtraining war der Wunsch des achtjährigen Max: „Ich möchte auch Fußballer werden!“ Doch für Kinder mit Down-Syndrom ist es oft nicht möglich, bei einem regulären Kinder-Fußballtraining mitzumachen. Die weichen Gelenke und die verminderte Robustheit verhindern ein Mitspielen im regulären Spielbetrieb. Dennoch bleibt für viele Kinder, die gerne Ball spielen, die Freude am Sport erhalten, wenn Rücksicht genommen wird und der Körpereinsatz nicht zu hart ist.

SG Mauerbach arbeitet mit Lebenshilfe zusammen

Wolfgang Mayr weiß zu berichten: „Die Kinder sind mit viel Euphorie und Freude dabei, der Ehrgeiz ist riesengroß.“ Er ist Vorsitzender bei der SG Mauerbach und hat das Fußballtraining übernommen. Zusammen mit den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg wird versucht, eine Trainingsgruppe zu bilden.

Annette Müller von den Offenen Hilfen sagt: „Die Kinder waren so begeistert beim ersten Training dabei, das wird eine tolle Mannschaft werden. Wer noch mitmachen möchte, kann sich gerne melden. Auch Geschwisterkinder sind willkommen.“ Sie ist unter der Telefonnummer 08251/874070 oder per E-Mail an mueller@lebenshilfe-aicfdb.de zu erreichen.

Training am Samstag in Obermauerbach

Das Training findet samstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt. Wenn die angesetzten fünf Trainingseinheiten zeigen, dass ausreichend Spieler am Ball bleiben, wird das restliche Fußballjahr geplant. (AZ)