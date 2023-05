Aichach-Friedberg

Interaktive Karte: Diese Baustellen sind 2023 in Aichach-Friedberg geplant

Plus Das Staatliche Bauamt plant in diesem Jahr zahlreiche Straßensanierungen im Wittelsbacher Land. Schon bald wird etwa die B300 bei Aichach voll gesperrt.

Von Marina Wagenpfeil

Autofahrer aufgepasst: In diesem Jahr plant das Staatliche Bauamt Augsburg im Landkreis Aichach-Friedberg wieder einige Baustellen, um Fahrbahnen zu sanieren, Querungshilfen einzubauen oder Radwege zu erneuern. Das Bauamt ist für insgesamt 55 Kilometer Bundesstraßen ( B2 und B300) und 180 Kilometer Staatsstraßen im Wittelsbacher Land zuständig. Los geht es bereits in rund einer Woche in Gundelsdorf (Markt Pöttmes). Autofahrerinnen und -fahrer, die um Aichach unterwegs sind, werden ab Ende Mai mit Behinderungen rechnen müssen und auch die Sanierung des Kreisverkehrs in Kissing dürfte einige Verkehrsteilnehmer betreffen. Folgende Straßenbauarbeiten sind 2023 geplant.

Ortsdurchfahrt Gundelsdorf (1)

Vom 15. Mai bis 9. Juni bekommt die Ortsdurchfahrt in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) eine neue Asphaltdeckschicht und die Bewässerungsrinne wird ertüchtigt. "Dabei handelt es sich um eine Interimsmaßnahme", erklärt Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Die Ortsumfahrung werde weiterhin geplant. Bis Jahresende soll die umweltfachliche Untersuchung vorliegen, die maßgeblich für die Variantenbeurteilung ist. Wann das Planfeststellungsverfahren starten kann, ist aber noch unklar. "Bis es so weit ist, ist die Sanierung notwendig", so Eichstaedt.

