Interaktive Karte: Diese Baustellen sind 2024 in Aichach-Friedberg geplant

Im Landkreis stehen Autofahrern zahlreiche große Baustellen auf den Straßen bevor. Unter anderem in Mühlhausen, bei Friedberg und an der A8-Anschlussstelle Dasing.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr an einigen Stellen im Wittelsbacher Land auf Umwege gefasst machen. Das Staatliche Bauamt Augsburg, der Landkreis Aichach-Friedberg sowie mehrere Gemeinden planen große Baustellen. Dabei werden unter anderem Straßen saniert oder erneuert und eine lange diskutierte Ampel installiert.

Auf der Bundesstraße B300 muss die Brücke über die Kreisstraße AIC30 bei Unterwittelsbach saniert werden. Die Kosten werden auf etwa 900.000 Euro geschätzt. Die Arbeiten dauern nach Angaben des Staatlichen Bauamts Augsburg voraussichtlich acht Monate. Während der vorgesehenen Bauzeit von April bis November wird der Verkehr in Richtung Schrobenhausen tagsüber über Unterwittelsbach umgeleitet. Dafür wurde bereits eine Behelfsrampe von der B300 zur AIC30 errichtet, die später zurückgebaut wird. Nachts wird der Verkehr durch die Baustelle geführt.