Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Ja zu Ausbildung für Erzieherinnen und Kinderpfleger in Aichach

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg suchen viele Kindertagesstätten nach Erzieherinnen und Erziehern. Der Landkreis will jetzt ein neues Ausbildungsangebot in Aichach schaffen und schon im September 2023 starten.

Plus Um mehr Fachpersonal für Kindergärten, Horte und Krippen zu gewinnen und zu halten, sollen in Aichach eine Kinderpflege-Schule und eine Akademie für Sozialpädagogik entstehen.

Von Christian Lichtenstern

Das Geld ist im Wittelsbacher Land mittlerweile sehr knapp. Eigentlich regiert der Rotstift, aber bei der Bildung wollen die Kreisrätinnen und Kreisräte keine Abstriche machen. Ganz im Gegenteil: In Aichach soll ab Herbst 2023 eine neue Fachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik an der Berufsschule entstehen. Derzeit gibt es noch keine Kostenschätzung für das Projekt. Mittelfristig ist aber ein Anbau an die Berufsschule mit 16 Klassenzimmern notwendig. Zum Vergleich: Für die Erweiterung der Beruflichen Oberschule in Friedberg um 16 Klassenzimmer für die Ausbildungsrichtung Gesundheit kalkulierte das Bauamt des Landkreises bislang mit über 18 Millionen Euro. Diese Planung und die Kostenschätzung sind mittlerweile überholt, weil der Bedarf deutlich größer ist.

