Jahrzehnte im Ehrenamt engagiert: Auszeichnung für vier Landkreisbürger

Für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement erhielten vier Bürgerinnen und Bürger aus Aichach-Friedberg das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Vier Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet worden. Landrat Klaus Metzger verlieh die Auszeichnungen einer Mitteilung zufolge bei einer Veranstaltung im Landratsamt in Aichach.

Gerlinde Drexler Seit 1997 veranstaltet Gerlinde Drexler für den Caritasverband Aichach-Friedberg als ehrenamtliche Mitarbeiterin in dessen Gruppenräumen in Aichach Kreativ- und Spieleabende für Klientinnen und Klienten des sozialpsychiatrischen Dienstes. Wegen ihrer freundlichen und offenen Art ist sie der Laudatio zufolge überaus beliebt. Sie ermöglicht den Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte für psychische Gesundheit ein Stück weit die wichtige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie leitet die monatlichen Treffen und Aktivitäten der Freizeitgruppe der Tagesstätte, organisiert Kino- und Restaurantbesuche, Billardspiele sowie Kegelabende.

Gerlinde Drexler arbeitet auch im Redaktionsteam der Caritas-Tagesstätte

Hauptberuflich arbeiten sie als Journalistin, unter anderem für die Aichacher Nachrichten. In der Tagesstätte engagiert sie sich im Redaktionsteam. Gerlinde Drexler leitet die Redaktionssitzungen der einmal jährlich erscheinenden Tagesstättenzeitung Regenbogen, unterstützt bei der Gestaltung der Texte und Bilder sowie beim Layout. Seit 2008 widmet sie sich dieser Aufgabe. Die Mitwirkenden seien begeistert. Es gelinge ihr, Menschen zu mehr Kreativität und Selbstvertrauen zu ermutigen. Auch der Verband profitiere von ihrem Können, wenn es um Pressemitteilungen und Artikel für die örtlichen Tageszeitungen geht, heißt es in der Laudatio.

"Ohne ihre Unterstützung und Hilfe wären viele Unternehmungen, Gruppenangebote und gemeinsame Aktivitäten mit den Betroffenen nicht möglich. Gerlinde Drexler begleitet Hilfesuchende mit einem hohen Maß an Empathie und Fürsorge." Drexler war 2012 bereits mit der Ehrenurkunde in Gold des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg ausgezeichnet worden.

Gründung eines Meringer Vereins geht a uf Brigitte Glas zurück

Brigitte Glas Auf Brigitte Glas geht die Gründung des gemeinnützigen Vereins Gesundheit durch Bewegung in Mering 1992 zurück. Ein Studium der Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Rehabilitation an der TU München schloss sie als Sportlehrerin mit Diplom ab. Ihr Anliegen war es, die erlernten sportwissenschaftlichen Konzepte in der Praxis anzuwenden. Seit 1992 ist sie Übungsleiterin der Herzgruppe des Vereins. Im Rahmen des Herzsports präsentierte sie mehrere Jahre in Zusammenarbeit mit der Landes-Arbeitsgemeinschaft für kardiologische Prävention und Rehabilitation in Bayern auf der Messe Die 66 in München Gruppen choreografisch der Öffentlichkeit.

Seit 1994 ist Glas Übungsleiterin des Programms "Fit mit Spaß" - eines Sportangebots für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Im Oktober 1996 startete sie die Osteoporose-Gymnastik. Für alle Altersgruppen leitet sie seit der Vereinsgründung einmal wöchentlich ein Rückentraining. Ein paar Jahre bot sie Asthmasport für Kinder und Sport in der Krebsnachsorge an. Das von ihr und einer weiteren Übungsleiterin organisierte Beckenbodentraining findet seit September 2005 regen Zuspruch.

Ihr sei es wichtig, ein qualitatives Sportangebot bereitzustellen, hieß es in der Laudatio. Hierfür besuche sie regelmäßig fachliche Fortbildungen. Durch die Auszeichnung mit Qualitätssiegeln (Kinderturnclub und Pluspunkt Gesundheit des Deutschen Turner-Bundes) wird ihr Engagement auch von anderer Seite gewürdigt. Von 1992 bis 2000 war sie zudem Schriftführerin des Vereins.

Erich Eibl: Tragende Säule der Georgi-Schützen Klingen

Erich Eibl 1988 trat Erich Eibl den Georgi-Schützen Klingen, vormals Wildschütz Blumenthal, bei. Er fungierte lange als Erster und Zweiter Sportleiter im Vorstand und betätigt sich bis heute im beratenden Ausschuss. Auf seine Initiative hin wurde 1994 eine Luftpistolen-Königskette angeschafft. Er war selbst oft Schützenkönig in der Disziplin Luftpistole und mehrmals Gauschützenkönig. In der Laudatio hieß es: "Eibl ist eine tragende Säule der Georgi-Schützen und ist immer zu jeglicher Mithilfe bereit."

Er besitzt die C-Trainer-Lizenz und ist laut der Vereinsvorsitzenden ein Aushängeschild für den Verein und den gesamten Schießsport. 1997 wurde der Schützenverein Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach gegründet. Eibl leitet ihn seit der Gründung. Hier können Zweitmitglieder starten, die in ihrem Heimatverein keine Möglichkeit haben, in einer Mannschaft oder der Einzelwertung bei einer weiterführenden Meisterschaft anzutreten.

Laudatio: Erich Eibl eine "große Stütze" für Sportschützengau Aichach

Von 1991 bis 2020 war Eibl Gausportleiter im Schützengau Aichach. Zu seinen Aufgaben gehörten allen voran die Ausrichtung der Gau-, Landkreis- und der weiterführenden Bezirksmeisterschaften. Außerdem organisierte er das Ältestenschießen, die Sportleitertagung sowie den Gauehrungsabend. Er bildete Hunderte Schießstandaufsichten aus. Er sei für den Sportschützengau Aichach "eine große Stütze", hieß es in der Laudatio. Außerdem ist er Gauehrenmitglied.

Seit 2002 ist er Mitglied und von 2014 bis 2020 war er stellvertretender Vorsitzender im Umwelt- und Naturschutzbeirat der Stadt Aichach. 1989 gründete er mit Mitstreitern den Gartenbauverein Klingen, den er 27 Jahre lang leitete. Seit 1989 ist er Mitglied der Rheumaliga Aichach, sechs Jahre bis 1995 war er dort Kassenwart. 2016 erhielt Eibl die Goldene Ehrennadel für 25-jährige Vorstandstätigkeit im Gartenbauverein Klingen.

Martin Zederer: Seit 2011 Vorsitzender von Edelweiß Metzenried

Martin Zederer Von 1980 bis 2001 war Martin Zederer Jugendleiter und seit 2001 bis heute Vorsitzender und aktiver Volkstänzer im Trachtenverein Edelweiß Metzenried (Schiltberg). Er organisiert Besuche zum Gouda-Fest ins Zillertal und zum Patenverein Gressoney ins Aostatal. Zum 75. Gründungsfest 2009 wurde ein großes Fest mit über 70 Vereinen in Verbindung mit dem Donaugau-Trachtenfest veranstaltet. Auch bei Gauveranstaltungen in seiner Heimatgemeinde sei er immer zur Stelle, seinem Verein stehe er stets mit Rat und Tat zur Seite, so die Laudatio.

Im Donaugau-Trachtenverband ist er seit 20 Jahren im Ausschuss und Revisor. Von 2008 bis 2010 wirkte er an der Gauchronik mit. Das 85. Jubiläum des Gaus wurde mit seiner Unterstützung mit einem Fest gefeiert. Ebenso wirkte er bei der Landesversammlung des Bayerischen Trachtenverbands in Wolnzach mit. 2015 wurde das 90. Jubiläum gefeiert; Zederer gehörte dem Festausschuss an.

Jugendarbeit war Martin Zederer stets ein besonderes Anliegen

Von 1990 bis 2000 war er Vorstand im Kreisjugendring, davon neun Jahre Haushaltsbevollmächtigter und bis 2004 Delegierter der Trachtenjugend. Ab 1990 organisierte er fünf Jahre einen Jugendaustausch mit Galizien in Spanien mit Gegenbesuchen im Landkreis. Von 1995 an organisierte er zehn Jahre ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche mit Fahrt ins Jugendcamp Grömitz an der Ostsee. "Die Jugendarbeit war ihm stets ein besonders wichtiges Anliegen", so die Laudatio. 16 Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat von Metzenried-Ruppertszell an. Von 2006 bis 2018 war er dessen Vorsitzender. (AZ)