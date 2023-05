Je mehr bei der Sozialwahl abstimmen, desto mehr Rentenberater gibt es vor Ort

Bei der Sozialwahl entscheiden Versicherte, wie die Parlamente der Rentenversicherung und mehrerer Krankenkassen aussehen. Albertine Ganshorn aus Aindling berät Rentner.

Bei der Sozialwahl können mehr als 52 Millionen Versicherte ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden, wer bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und bei den Ersatzkassen der gesetzlichen Krankenversicherung wie etwa Barmer und DAK in den Parlamenten sitzt und mit entscheidet. Trotzdem stimmen viele Versicherte nicht ab. Warum sollten sie es aber tun, Frau Ganshorn?



Albertine Ganshorn: Weil es die drittgrößte Wahl in Deutschland ist und die Gewählten sehr viel direkten Einfluss nehmen können. So sitzen die ehrenamtlich gewählten Vertreter zum Beispiel im Widerspruchsausschuss der Rentenversicherung oder der entsprechenden Krankenkasse. Sie bestimmen mit, wenn eine Rente oder eine Reha abgelehnt wurde und der oder die Versicherte Widerspruch einlegt. Auch bei der Gesetzgebung reden die Gewählten mit.

Albertine Ganshorn aus Aindling ist seit zwölf Jahren ehrenamtliche Versichertenberaterin für die Deutsche Rentenversicherung. Foto: Ganshorn

Sie sind seit zwölf Jahren Versichertenberaterin für die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV). Die Versichertenberater werden bei der Sozialwahl nicht direkt gewählt, aber im Anschluss von den neuen Parlamenten bestimmt. Was ist Ihre wichtigste Aufgabe?



Albertine Ganshorn: Alle Fragen zur Rentenversicherung beantworten und Rentenanträge ausfüllen. Die Antragsteller kommen in der Regel zu mir nach Hause - auch am Wochenende oder abends. Oft bin ich wöchentlich mehrfach im Einsatz.

Wo können Sie noch weiter helfen?



Albertine Ganshorn: Da gibt es viele Themen, zum Beispiel die Frage, wann kann ich in Rente gehen? Sind alle meine Zeiten in meinem Rentenkonto gespeichert? Wie lange besteht Versicherungsschutz nach der Kinderpause? Warum ist es wichtig, die Pflichtversicherung wahrzunehmen auch bei Minijobs? Warum sollte man sich eventuell freiwillig versichern, wenn man keiner versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht? Wir Ehrenamtlichen haben auch ausreichend Zeit für eine umfassende Beratung.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gab es laut DRV-Internetseite zuletzt fünf Versichertenberater. Kann es vorkommen, dass es in einer Region gar keinen ehrenamtlichen Ansprechpartner gibt?



Albertine Ganshorn: Es müssen auf jeden Fall genügend Leute wählen, damit wir wieder viele Berater bekommen. Ab einem bestimmten Stimmenanteil setzt eine Liste einen Versichertenberater oder eine -beraterin ein. Meine Liste ist die KAB, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung. Viele Menschen sind mehrfach stimmberechtigt: Sie dürfen sowohl für ihre Krankenkasse als auch für die Rentenversicherung eine Stimme abgeben. Bereits bei der vergangenen Sozialwahl zeigte unsere Aufklärungskampagne Wirkung. Die Wahlbeteiligung im Landkreis war wesentlich höher als bei der vorherigen Wahl. Je mehr Stimmen, umso mehr Mitspracherecht im Sozialsystem, unabhängig von politischen Parteien.

Zur Person: Albertine Ganshorn, 70, aus Aindling ist ehrenamtliche Versichertenberaterin für die Deutsche Rentenversicherung. Die Sozialpädagogin nimmt unter anderem Rentenanträge auf.

Lesen Sie dazu auch