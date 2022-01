Aichach-Friedberg

18:28 Uhr

Der Landkreis stellt die Corona-Kontaktnachverfolgung an Schulen ein

Die Kontaktpersonenermittlung an Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg wird bis auf Weiteres komplett eingestellt.

Plus Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen weiter an. Deshalb wird nun in einem weiteren Bereich die Kontaktpersonenermittlung eingestellt.

Von Marina Wagenpfeil

Freitagmorgen informierte das Landratsamt Aichach-Friedberg über die aktuell geltenden Regelungen zur Kontaktnachverfolgung an Kitas und Schulen. Bereits wenige Stunden später waren diese Angaben aber wohl bereits nicht mehr aktuell. Wie das Landratsamt nun mitgeteilt hat, wird die Kontaktpersonenermittlung an Schulen komplett eingestellt. Das habe die Regierung von Schwaben am Freitagnachmittag den schwäbischen Kreisverwaltungsbehörden mitgeteilt.

