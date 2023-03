Jetzt sind auch die Grimolzhauser Störche zurückgekehrt

Fünf Storchenpaare aus dem Vorjahr sind bereits im Wittelsbacher Land angekommen. In Aichach, Kissing und Schönau warten die Storchenfreunde noch auf Rückkehrer.

Die Liste der Störche im Wittelsbacher Land steigt langsam an. Vom Brutbestand des Vorjahres fehlen noch die Störche in Aichach (Kamin Neusa), Kissing und Schönau bei Inchenhofen. In Schönau hatte zwar ein Pärchen Störche übernachtet, war aber dann zur Enttäuschung der Landwirte weiter gezogen. Das berichtet Gerhard Mayer, Storchenexperte des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im Landkreis.

Die Horste in Pöttmes, Aichach (Kamin Mondi), Dasing, Friedberg-Bachern und neuerdings im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen sind besetzt. Das Brutpaar in Grimolzhausen ist laut Mayer das einzige, bei dem Männchen und Weibchen Ringe der Vogelwarte Radolfzell tragen. Die Ringnummern konnten festgestellt werden, als beide Störche im nahen Samgraben ein Vollbad nahmen.

Grimolzhauser Störche trocknen Gefieder in der Sonne

Die plumpen und synchronen Bewegungen beim Öffnen und Schließen der großen Flügel erweckten den Eindruck, als würden sie die Frühjahrsbalz mit einem Tango einleiten. In Wirklichkeit versuchten sie, ihr schwer gewordenes Gefieder in der Sonne zu trocknen, um überhaupt wieder fliegen zu können. (AZ)