Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Jobcenter: Ohne Termin stehen Bürgergeld-Bezieher vor verschlossener Tür

Von Evelin Grauer

Das Jobcenter Wittelsbacher Land in Aichach bietet derzeit keinen Parteiverkehr an. Die Sprechzeiten sind vorerst gestrichen. Was ist der Grund?

Verzweifelt hat sich eine 61-jährige Leserin aus Mering kürzlich an unsere Zeitung gewandt. Die Frau bezieht Bürgergeld und konnte sich mit ihren Fragen zu dieser Leistung bisher immer direkt an einen Mitarbeiter im Jobcenter Wittelsbacher Land in Aichach wenden. Seit Mai ist dies nicht mehr möglich. Das Amt hat diesen Service eingestellt. Warum das so ist, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer des Jobcenters, Christoph Altenburger. Bis Mai wurde dieser öffentliche Parteiverkehr montags bis freitags zwischen 7.30 Uhr und 11 Uhr angeboten. Laut Altenburger sind Personalprobleme dafür verantwortlich, dass die Sprechzeiten vorübergehend gestrichen wurden. Krankheitsbedingte Ausfälle und eine Stelle, die vorerst nicht wieder besetzt wurde, hätten das Jobcenter dazu gezwungen. "Es ist uns aber ein großes Anliegen, dass wir bald wieder persönlich erreichbar sind", betont der Vize-Geschäftsführer. Dem Jobcenter in Aichach fehlen die Mitarbeiter In der Regel sind im Jobcenter drei Eingangszonen-Mitarbeiter nötig, die sich um die Papierpost, Online-Post und den nicht terminierten Parteiverkehr kümmern. Diese nehmen nach Altenburgers Angaben auch Unterlagen entgegen und beantworten einfache Fragen. Sie bereiten zudem alles so vor, dass die Mitarbeiter im Vermittlungsbereich und im Leistungsbereich damit arbeiten können. Und sie vergeben Termine, zum Beispiel mit den Arbeitsvermittlern. Diese persönliche Hilfeleistung vermisst die 61-Jährige aus Mering sehr. Die Alternativen, um an Auskünfte und Termine im Jobcenter zu kommen, hält sie für wenig bürgernah. Die Kontaktaufnahme ist aktuell telefonisch – über ein Call-Center in Ostdeutschland – und über eine E-Mail ans Jobcenter möglich. "Warum werden wir denn Kunden genannt, wenn kein Kundenverkehr mehr stattfindet?", fragt sie. Altenburger unterstreicht, dass es keinesfalls darum gehe, jemanden auszusperren oder persönlichen Kontakt zu vermeiden. Ab August können Bürgergeld-Bezieher wieder im Jobcenter Aichach vorsprechen Er ist zuversichtlich, dass das Jobcenter den momentan ausgesetzten Parteiverkehr ab August wieder im gewohnten Umfang anbieten kann. Die personelle Situation entwickle sich positiv.

