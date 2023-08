Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Johann Finkenzeller folgt im Kreistag auf Rudi Fuchs

Plus Der Landwirt und Energieunternehmer aus Sielenbach rückt bei den Freien Wählern im Kreistag für den im Juli verstorbenen früheren Affinger Bürgermeister Rudi Fuchs nach.

Von Chfristian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Der Sielenbacher Landwirt und Energie-Unternehmer Johann Finkenzeller wird im November Kreisrat. Der 41-Jährige folgt in der Fraktion der Freien Wähler (FW) auf Rudi Fuchs, der im Juli verstorben ist. Erster Nachrücker auf der Liste ist der Dasinger Erdbau-Unternehmer Hansjoachim Schmuttermair. Doch der hat aus "beruflichen Gründen" verzichtet, wie der 59-Jährige auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Ihm fehle einfach die Zeit für diese Aufgabe, so Schmuttermair.

Finkenzeller war bereit 2011 Umweltpreisträger im Wittelsbacher Land

Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 trat Finkenzeller auf Platz 22 an, landete mit 9751 Stimmen auf Platz neun und war damit zweiter Nachrücker auf der Kreistagsliste der Freien Wähler hinter Schmuttermair (9874 Stimmen). Die Fraktion ist beim Urnengang um zwei auf sieben Mitglieder angewachsen. Der neue Kreisrat möchte noch keine Aussage zu seinen Schwerpunkten treffen und sich erst mal einarbeiten. Allein durch seinen eigenen Betrieb kann er aber eine ganze Menge an Fachwissen und praktischer Erfahrung beim Thema Energiewende in die Kreistagsarbeit einbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen