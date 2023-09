Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Josef Settele steht seit vier Jahrzehnten zur Wahl

Plus Bezirkstagswahl: Handwerksmeister Josef Settele aus Aindling tritt als Direktkandidat für die rechtspopulistische AfD an. Die politischen Schwerpunkte des 69-Jährigen und das Aufgabengebiet des schwäbischen Bezirkstags sind unterschiedlich.

Von Christian Lichtenstern

Wer in den vergangenen vier Jahrzehnten im Wittelsbacher Land gewählt hat, der ist auf den Stimmzetteln ziemlich oft auf den Namen Josef Settele gestoßen. Der Gaulzhofener ist bei allen Kommunalwahlen seit 1984 angetreten - immer für den Gemeinderat in Aindling, fast immer als Kreisrat und zweimal als Landrat. Er bewarb sich schon mehrmals um Mandate bei Landtags- und Bundestagswahlen und der 69-Jährige steht auch am Sonntag, 8. Oktober wieder zur Wahl: als AfD-Direktkandidat für den Bezirkstag.

Settele hat in über 40 Jahren in der Politik einige Parteikapitel hinter sich: 1984 kandidierte er auf der Liste SPD/ Freie Wähler in Aindling. 1988 wollte das frühere JU-Mitglied zur CSU gehen, aber er sei vom damaligen Aindlinger Ortsverband geschnitten worden, so Settele bei einer früheren Vorstellung. Als Konsequenz wechselte er 1989 zu den rechtskonservativen Republikanern. 2003 schied er dort im Unfrieden aus. Mit dem Eintritt 2014 bei der rechtspopulistischen AfD wollte er vor allem seinen Protest gegen die Flüchtlingspolitik der damaligen Kanzlerin Angela Merkel ausdrücken.

