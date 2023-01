JU im Wittelsbacher Land sieht sich im Aufwind

Plus Die Jugendorganisation der CSU gewinnt gegen den Trend Mitglieder im Landkreis Aichach-Friedberg und liegt damit bayernweit in der Spitzengruppe der Jungen Union. Wie JU-Chef Florian Wurzer mit "rechten" Jugendlichen umgeht.

Die Zeiten der sogenannten Null-Bock-Generation sind vorbei. Jugendliche haben großes Interesse an Politik, neben Klima- und Umweltschutz auch für Sozial- und Außenpolitik - das ist zumindest das Ergebnis von mehreren aktuellen Studien. Die politischen Jugendorganisationen der Parteien ganz allgemein und auch im Wittelsbacher Land scheinen davon nicht zu profitieren. Der letzte Eintrag auf der Facebook-Seite der Jusos Aichach-Friedberg stammt vom Mai 2021. Auch von der Grünen Jugend oder den Jungen Liberalen sind im Landkreis wenige zu sehen und zu hören - Corona lässt grüßen. Gegen den Trend sieht sich dagegen die Junge Union (JU) im Wittelsbacher Land im Aufwind.