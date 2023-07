Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Jugendamt Aichach-Friedberg hat eine neue Leiterin

Das Jugendamt am Landratsamt Aichach-Friedberg hat eine neue Leiterin. Nadine Kopp tritt die Nachfolge von Bernd Rickmann an, der in den Ruhestand ging.

Am Jugendamt Aichach-Friedberg gibt es einen Führungswechsel. Nachfolgerin von Bernd Rickmann, der in den Ruhestand ging, ist seit fast einem Monat Nadine Kopp (wir berichteten). Die 37-Jährige, die mit ihrer Familie in einem Stadtteil von Aichach lebt, wird einer Mitteilung zufolge nun neben dem Tagesgeschäft anstehende gesetzliche Reformen vorantreiben und die Digitalisierung fortsetzen. Kopp wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Mir ist es ein großes Anliegen, dass ich das, was Bernd Rickmann jahrelang aufgebaut hat, gut weiterführe.“ Nadine Kopp ist seit 2010 für das Jugendamt Aichach-Friedberg tätig Seit 2010 ist die gebürtige Landkreisbürgerin für das Jugendamt Aichach-Friedberg tätig. Nach einem Studium der Diplom-Pädagogik an der Universität Augsburg arbeitete sie unter anderem für den Pflegekinderdienst, den Fachbereich "Hilfen zur Erziehung" oder im Adoptionswesen. Bevor sie nun die Leitung des Jugendamtes übernahm, war sie bereits als stellvertretende Sachgebietsleiterin tätig gewesen. Kopp dankte ihrem Team für die Unterstützung und betont: "Ich freue mich weiterhin auf ein gutes Miteinander." In ihrer Freizeit backt Nadine Kopp gern oder genießt Zeit mit ihrer Familie. (AZ) Lesen Sie dazu auch Interview Plus Nach 30 Jahren im Jugendamt ist für Amtsleiter Bernd Rickmann nun Schluss

Themen folgen