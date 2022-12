Aichach-Friedberg

Jugendamt in Aichach: Kosten steigen durch höhere Fallzahlen

Die Ausgaben für die Jugendhilfe steigen im kommenden Jahr im Landkreis um fast zehn Prozent an.

Plus Das Personal beim Jugendamt in Aichach soll aufgestockt werden. Der Kreistag will zwar sparen, hat aber kaum Handlungsspielraum bei Pflichtaufgaben.

Von Christian Lichtenstern

Das Wittelsbacher Land muss und will sparen - darüber sind sich die Kreisrätinnen und Kreisräte grundsätzlich einig. In einigen Aufgabenbereichen ist der Handlungsspielraum aber sehr eingeschränkt, weil es sich um Pflichtaufgaben des Landkreises handelt - zum Beispiel beim Kreis-Jugendamt. Die zuständigen Ausschüsse empfahlen dem Kreistag jetzt sogar, das Personal in diesem Sachgebiet um insgesamt 3,5 Stellen aufzustocken.

