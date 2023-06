Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Jugendkreistag veranstaltet Kinoabend für ehrenamtlich engagierte Jugendliche

Mit einem selbst gedrehten Video will der Jugendkreisrat in den Schulen für sich werben: (von links) die beiden Sprecher Sebastian Limbrunner und Julia Siebeneicher, Uschi Stritzker von der Medienstelle Augsburg, Lena Schwegler und Emily Greiner.

Plus Rund 40 Schülerinnen und Schüler kommen in Aichach zur ersten öffentlichen Veranstaltung des Jugendkreistages. Im kommenden Jahr stehen Neuwahlen an.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

„Asterix im Reich der Mitte“ war einer von drei Kinofilmen, die zur Auswahl standen. Der Jugendkreisrat bedankte sich am Samstag mit einem Kinoabend im Cineplex in Aichach bei Schülerinnen und Schülern, die sich an ihren Schulen ehrenamtlich engagieren. Es war die erste öffentliche Veranstaltung des 2022 gegründeten Jugendkreisrates. Die nächste ist schon geplant. Im kommenden Jahr werden außerdem die Vertreterinnen und Vertreter des Jugendkreisrates neu gewählt.

Seit zwei Jahren steht Finn Sczeponek den Fünftklässlern an der Realschule Mering als Tutor zur Seite. „Damit sie ankommen und sich wohlfühlen“, erklärt der 16-Jährige. Nächstes Jahr, wenn er in die zehnte Klasse geht, möchte er außerdem Rettungssanitäter an seiner Schule sein. Für ihn ist das stimmig, weil er privat Rettungsschwimmer und Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Eigentlich könnte er sich auch gut vorstellen, im Jugendkreisrat mitzumachen. Weil er im Nachbarlandkreis wohne, sei das jedoch schwierig.

