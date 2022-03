Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Der Jugendschutz im Kreis Aichach-Friedberg soll noch besser werden

Plus Das Jugendamt in Aichach sieht sich gut aufgestellt. Mit Hilfe eines Instituts in München will es aber das Netzwerk Kinderschutz weiter ausbauen.

Von Johann Eibl

Zu den vordringlichen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehört es, diese jungen Leute vor einer Gefährdung ihres Wohlergehens zu bewahren. Egal, was man darunter auch im Einzelfall verstehen mag. "Wir haben uns die letzten Jahre sehr breit aufgestellt", erklärte Bernd Rickmann, der Leiter des Jugendamts Aichach-Friedberg, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag im Landratsamt. Es betonte aber auch: "Wir können nicht stehen bleiben. Wir sind auf einem guten Niveau, wir können es aber weiterentwickeln." Jetzt gehe es darum, die Zusammenarbeit mit diversen Organisationen wie Schulen, Kitas, Polizei und Familiengericht auf den Prüfstand zu stellen. Landrat Klaus Metzger pflichtete ihm bei: "Da müssen wir uns noch besser aufstellen."

