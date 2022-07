Kabelfehler führen zu Stromausfällen im Wittelsbacher Land

Wegen Kabelfehlern fällt am Samstag in Aichach, Hollenbach, Inchenhofen und Pöttmes zeitweise der Strom aus. Betroffen sind etwa 3400 Haushalte.

Stromausfälle hat es am Samstag in Teilen des Landkreises Aichach-Friedberg gegeben. Das bestätigt für den Energieversorger Bayernwerk Christian Martens, Pressesprecher der Bayernwerk Netz AG. Ursache waren laut Martens Kabelfehler, also technische Defekte auf 20.000-Volt-Erdkabelverbindungen.

Pöttmes, Hollenbach, Aichach und Inchenhofen ohne Strom

Ein Fehler führte in der Zeit von 11.07 bis 13.05 Uhr zu Ausfällen in den Orten Pöttmes, Hollenbach, Aichach, Inchenhofen, jeweils mit verschieden Ortsteilen. Betroffen waren nach Angaben von Bayernwerk Netz geschätzt 1400 Haushalte. Auch im Edeka-Markt im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen musste der Verkauf vorübergehend eingestellt werden.

Weitere Störung in Aichach und Hollenbach

Die spätere Störung auf einem Nachbarstromkreis habe letztlich zwei Kabelfehler als Ursache gehabt, berichtet Martens weiter. Beginn der Störung war um 13.10 Uhr, um 14.26 Uhr waren demnach alle Kunden wieder versorgt. Betroffen war laut Bayernwerk Netz im Wesentlichen Aichach mit verschiedenen Ortsteilen, aber auch einzelne Verteilstationen in Hollenbach. Geschätzt waren bei dieser Störung etwa 2000 Haushalte zeitweise ohne Strom. (bac)