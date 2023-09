Aichach-Friedberg

Kandidaten der kleinen Parteien wollen ins "Schwaben-Parlament"

Plus Bezirkstagswahl: Vorstellung der Direktkandidaten von Linken, Bayernpartei und ÖDP. Warum ihre Parteien deutlich bessere Chancen auf einen Sitz haben als bei der Landtagswahl.

13 Namen stehen auf dem Stimmzettel im Wittelsbacher Land für die Erststimme bei der Bezirkstagswahl am Sonntag, 8. Oktober. Eins ist sicher – einer dieser 13 Direktkandidaten wird in der neuen Legislaturperiode auf alle Fälle in den schwäbischen Bezirkstag in Augsburg einziehen. Wer die einfache Mehrheit in einem Stimmkreis erreicht (also die meisten Stimmen der antretenden Direktkandidaten) ist Bezirksrätin oder Bezirksrat. 2018 lag Tomas Zinnecker ( CSU) mit 40,3 Prozent bei zehn Direktkandidaten im Stimmkreis 703 Aichach-Friedberg (identisch mit dem Landkreis) vorn. Möglich ist aber auch ein Mandat über die Liste, und da helfen (im Gegensatz zur Bundestagswahl) auch die Erststimmen.

Direktkandidaten der Linken, Bayernpartei und ÖDP

Das bedeutet: Stimmen für Direktkandidaten gehen nicht verloren. Auch wenn die Bewerberin oder der Bewerber das Direktmandat nicht gewinnen, werden ihre Erststimmen (im Stimmkreis) und ihre Zweitstimmen auf der Liste aus dem restlichen Schwaben addiert. Dabei gilt: Die Direktkandidaten aus dem Stimmkreis tauchen auf dem Zettel für die Zweitstimme nicht mehr auf – dafür können sie aber in allen anderen zwölf schwäbischen Stimmkreisen per Zweitstimme gewählt werden. Je mehr Erst- und Zweitstimmen eine Kandidatin oder ein Kandidat am Ende im ganzen Regierungsbezirk auf sich vereinigt, umso höher ist seine Chance, über die Liste ins Schwaben-Parlament zu kommen. Unterschied zur Landtagswahl: Es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde. Das heißt: Auch kleine Parteien können so einen Sitz bekommen. Im aktuellen Bezirkstag sind neben den sechs Parteien, die im Landtag sind (CSU, Grüne, FW, AfD, SPD, FDP), auch die Linken, Bayernpartei und ÖDP mit jeweils einem Mandat vertreten. In den Wochen vor dem Urnengang stellen wir alle Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Aichach-Friedberg vor. Wir beginnen mit einer Sammelgeschichte zu Bewerbern der Linken, Bayernpartei und ÖDP:

