Kann die Freibadsaison im Landkreis Aichach-Friedberg kommen?

Plus Während das Personal für das Aichacher Freibad gerade ausreicht, herrscht in Dasing und Mering personeller Luxus. Dafür gibt es dort andere Probleme.

Kaum werden die Temperaturen frühlingshaft, sehnen viele schon den Sommer herbei und freuen sich auf ihren ersten Besuch im Freibad. Doch der Landesverband der Schwimmmeister hat jetzt Alarm geschlagen: Der Personalmangel bedrohe die Freibadsaison. Eingeschränkte Öffnungszeiten oder gänzlich geschlossene Bäder könnten die Folge sein. Wir haben nachgefragt, wie es um die Freibäder in Aichach, Dasing und Mering steht.