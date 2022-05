Führungsgruppe für Katastrophenschutz wird nicht mehr gebraucht

Mit dem Ende des Katastrophenfalls in Bayern endet die Arbeit der zuständigen Führungsgruppe im Landkreis Aichach-Friedberg. Sie hatte viele Aufgaben.

Am Donnerstag ist nun zum dritten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie der Katastrophenfall in Bayern beendet worden. Damit wird die Führungsgruppe in Sachen Katastrophenschutz im Landkreis Aichach-Friedberg nicht mehr gebraucht. Laut einer Mitteilung stellt diese ihre Arbeit nun ein.

Die Corona-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine waren die Aufgaben der Gruppe. Insgesamt bestand seit März 2020 der Katastrophenfall für 15 Monate. Zuletzt galt er seit vergangenem November. Am 10. März kam das Thema Ukraine dazu.

Hier laufen im Katastrophenfall in Aichach-Friedberg die Fäden zusammen

In der Führungsgruppe Katastrophenschutz laufen für den Landkreis sämtliche Fäden zur Bewältigung eines Katastrophenfalls zusammen. Mindestens einmal wöchentlich kamen seit Anfang 2020 insgesamt 265 Mal die betroffenen Fachbereiche des Landratsamts zusammen, darunter Öffentliche Sicherheit, Gesundheitsamt, Ausländeramt, Altenhilfe, Ehrenamt und Integration und auch der Landrat selbst. Als externe Fachstellen wurden unter anderem Vertreter der Ärzte im Landkreis, der Kliniken an der Paar, der Polizei, der Bundeswehr, des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks hinzugezogen.

Seit Beginn der Pandemie war die Gruppe laut Mitteilung vor allem mit Organisation und Betrieb der beiden Impfzentren und der zentralen Teststation im Kreisgut Aichach sowie der Einrichtung und Materialversorgung von Schnellteststationen in mehreren Gemeinden beschäftigt. "Es wurden aber auch enorme Stückzahlen von Selbsttests an Schulen und Kitas sowie FFP2-Masken an Bedürftige verteilt", berichtet Pressesprecher Wolfgang Müller.

Für Flüchtende aus der Ukraine wurde andere Notunterkünfte organisiert

Die Bundeswehr hat die Kliniken an der Paar unterstützt, eine Taskforce kümmerte sich um Saisonarbeitskräfte und Einreisende, in Alten- und Pflegeheimen sowie Asylbewerberunterkünften wurden Vorsorgemaßnahmen getroffen, um das Risiko großer Corona-Ausbrüche möglichst zu reduzieren. Auch wurden eine Ansprechpartnerin für die Psychosoziale Notfallversorgung installiert und ein Bürgertelefon am Landratsamt eingerichtet.

Für die Flüchtenden aus der Ukraine wurden unter anderem Notunterkünfte organisiert, ihre Verteilung und Erfassung geregelt sowie Unterstützungsangebote erstellt und koordiniert. Landrat Klaus Metzger und sein Stellvertreter Manfred Losinger dankten allen, die sich über Monate und Jahre in dieser extrem turbulenten Zeit nach Kräften für den Landkreis eingesetzt hätten. Zugleich versichert die Behörde, dass sie sich auch in Zukunft mit der gleichen Intensität um sämtliche Belange im Zusammenhang mit Ukraine und Corona kümmern werde - nur nicht mehr zentral durch die Führungsgruppe, sondern in der jeweiligen Zuständigkeit der betroffenen Sachgebiete. (AZ)