Aichach-Friedberg

Kind gerät unter Auto: Warum die Unfallgefahr vor Kindergärten groß ist

Mit kleinen Rutschautos, auf die eine Puppe gesetzt wurde, demonstrierten die Helfer der Verkehrswacht den Kindergartenkindern in Aindling, wann sie von den Autofahrern gesehen werden und wann nicht. Wichtig ist dabei der Augenkontakt zum Fahrer.

Plus In Aindling fährt ein Auto vor dem Kindergarten über ein Kind hinweg. Das weckt traurige Erinnerungen an frühere Tragödien. Wie Unfälle vermieden werden können.

Von Evelin Grauer

Viele Eltern kennen die Situation. Das Kind in der Früh schnell ins Auto packen, im Kindergarten abliefern und dann weiter zur Arbeit fahren. Die Zeit drängt, alles muss ganz schnell gehen. Da wird schon mal auf Parkplätzen geparkt, die eigentlich gar keine sind, oder riskant vor dem Kindergarten gewendet und gedrängelt. Ein ähnliches Spiel wiederholt sich am Nachmittag, wenn zu den Stoßzeiten viele Kinder gleichzeitig abgeholt werden. Vor den Kindergärten herrscht Unfallgefahr.

