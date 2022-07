Aichach-Friedberg

Kinderärzte warnen vor Engpass nach Praxisschließung

Plus Nicht alle Familien haben nach der Schließung einer Kinderarztpraxis in Aichach bereits Ersatz gefunden. Trotzdem will ein Kinderarzt die Eltern beruhigen.

Von Marina Wagenpfeil

Seit der Schließung der Kinderarztpraxis von Dr. Lothar Zimmermann in Aichach Ende Juni gibt es eine Anlaufstelle für Familien weniger im Landkreis Aichach-Friedberg, dabei waren die Kapazitäten in den Kinder- und Jugendpraxen im Wittelsbacher Land bereits zuvor knapp. Trotzdem müssen die übrigen Kinderarztpraxen nun versuchen, möglichst viele der jungen Patientinnen und Patienten von Dr. Zimmermann zukünftig zu versorgen. Nicht für jede Familie wird es sofort eine gute Nachfolgelösung geben.

