Kinderpflege: Teilzeitausbildung im Kreis geht weiter

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg suchen viele Kindertagesstätten nach Erzieherinnen und Erziehern. Der Landkreis will jetzt ein neues Ausbildungsangebot in Aichach schaffen und die Teilzeit-Ausbildung in Friedberg fortsetzen.

Plus Der Schulausschuss des Kreistags unterstützt den Regelbetrieb dieser Ausbildung an der Friedberg Berufsschule. Neue Vollzeit-Klasse in Aichach ist schon voll.

Unabhängig vom Ausbau der neuen Berufsfachschule für Kinderpflege in Aichach, die ab September an der Berufsschule startet, wird auch die Teilzeitausbildung für Kinderpflege an der Friedberger Berufsschule fortgeführt. Der Schulausschuss des Kreistags stimmte jetzt einem Antrag für einen Regelbetrieb dieser Ausbildung einhellig zu. Tenor im Gremium: Der Bedarf bei den Kindertagesstätten im Landkreis sei jetzt schon enorm und werde mit der Ganztagsbetreuung noch größer.

Junge Eltern und Quereinsteiger nutzen Angebot für Teilzeitausbildung

Im Schuljahr 2017/18 begann in Friedberg der Schulversuch für eine Teilzeitausbildung Kinderpflege. Vor allem junge Eltern und Quereinsteiger nutzen dieses Angebot, um Familie und Ausbildung miteinander zu vereinbaren. Für das nächste Schuljahr ab Herbst liegen laut Sitzungsvorlage der Kreisverwaltung derzeit schon 18 Anmeldungen vor. Für die neue Berufsfachschule am Standort Aichach liegen für das nächste Schuljahr 32 Anmeldungen vor, die Klasse ist bei einer maximalen Schülerzahl von 31 Schülerinnen und Schüler somit schon voll.

