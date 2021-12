Aichach-Friedberg

18:45 Uhr

Kissinger Impfzentrum öffnet im Laufe der nächsten Woche

Mehr Menschen schneller impfen: Deswegen wird das Impfzentrum in Kissing in der nächsten Woche wieder eröffnet.

Plus Bald können sich doppelt so viele Menschen in Aichach-Friedberg gegen Corona impfen lassen. Im AWO-Heim in Aindling gibt es einen Corona-Ausbruch.

Von Katja Neitemeier

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg gesunken. Für Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 571. Am Vortag betrug er 591. Somit liegt der Landkreis inzwischen knapp unter dem bayerischen Durchschnitt von 571,6. Im Wittelsbacher Land werden die Impf- und Testkapazitäten deutlich erhöht. Unter anderem öffnet das Kissinger Impfzentrum.

