Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Klimaneutral bis 2040? Das wird schwierig für den Kreis Aichach-Friedberg

Diese Photovoltaikanlage ist bei Oberach in der Gemeinde Rehling zu finden. Um klimaneutral zu werden, bräuchte der Landkreis noch viel mehr solcher Flächen.

Plus Pro Woche müssten im Wittelsbacher Land rein rechnerisch 1250 Wohnungen saniert werden. Aber es ist noch viel mehr nötig, um das Klimaziel zu erreichen.

Von Johann Eibl

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist in puncto Energie vergleichsweise gut aufgestellt. Maximilian Conrad vom Institut für Energietechnik an der Technischen Hochschule in Amberg-Weiden verwies auf andere Landkreise, bei denen es "übler aussehe". Und trotzdem wird es auch für das Wittelsbacher Land schwierig werden, bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität zu erreichen, wie es die Staatsregierung als Ziel ausgerufen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

