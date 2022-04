Kliniken an der Paar erlauben wieder Besuch ab dem ersten Tag

Ab Karfreitag dürfen Patienten der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg wieder ab dem ersten Tag Besuch empfangen. Damit sind Osterbesuche nun für alle möglich.

Vor einer Woche haben die Kliniken an der Paar bereits die Besuchsregelungen gelockert. Nun werden die Zugangsbeschränkungen weiter reduziert. Statt wie zuvor frühestens am dritten Tag des stationären Aufenthalts sind ab Karfreitag, 15. April, wieder Besuche ab dem ersten Tag möglich. Mit der Ausnahme von Notfällen darf jede Patientin oder jeder Patient pro Tag einen Besucher im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr für maximal eine Stunde empfangen. Damit steht dem Besuch an Ostern nichts im Wege.

Test- und Maskenpflicht gilt weiterhin für alle Besucherinnen und Besucher

Für alle Besucherinnen und Besucher gilt weiterhin, dass sie unabhängig vom Geimpften- oder Genesenenstatus einen offiziellen negativen Corona-Testnachweis vorlegen müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Außerdem gilt für alle Personen in den Klinikgebäuden in Aichach und Friedberg weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

In der Notaufnahme bleiben die bisherigen Regelungen weiterhin in Kraft. Angehörige von Notfallpatientinnen und -patienten können nur in medizinisch absolut erforderlichen Ausnahmefällen zugelassen werden. In allen anderen Fällen müssen die Patientinnen und Patienten alleine zur Notaufnahme kommen. (AZ)

