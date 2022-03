Kliniken an der Paar: Erstmals sind wieder eingeschränkt Besuche möglich

Das strikte Besuchsverbot in den Krankenhäusern Friedberg und Aichach wird ab sofort etwas gelockert. Wann jetzt Besuche möglich sind.

Ab sofort gelten an den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg neue Besucherregelungen. Die Kliniken an der Paar halten nicht mehr am strikten Besuchsverbot, das wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden war, fest und haben erste Lockerungen eingeführt.

Jeder Krankenhaus-Besucher braucht einen negativen Testnachweis

Laut einer Mitteilung dürfen alle Patienten, ausgenommen Notfälle, ab dem fünften Tag ihres stationären Aufenthaltes jeweils einen Besucher pro Tag empfangen. Das gilt jeweils für den Zeitraum von 14 bis 18 Uhr. Besucher müssen, unabhängig vom Status geimpft oder genesen, einen offiziellen, gültigen negativen Testnachweis, der maximal 24 Stunden alt ist, vorlegen. Im gesamten Klinikgebäude gelten für alle Personen weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht sowie die Regelungen des Hygienekonzepts.

Für Angehörige von Patienten und Patientinnen der Notaufnahmen gilt folgende Regelung: Dort können nur medizinisch absolut erforderliche Begleitpersonen eingelassen werden.

Bislang gab es beim Besuchsverbot nur Ausnahmen für Besuche von Schwerstkranken und Sterbenden, Besuche auf der Geburtenstation in Friedberg und die Begleitung der Geburt. (AZ)