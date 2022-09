Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Kliniken an der Paar kämpfen mit explodierenden Kosten

Plus Die Energiekosten an den Krankenhäusern steigen, eine Gegenfinanzierung gibt es nicht. Der Landkreis Aichach-Friedberg muss deshalb finanziell einspringen.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Hinter den Krankenhäusern in Deutschland liegen zwei schwierige Jahre. Durch die Corona-Pandemie wurden Operationen verschoben, die in normalen Zeiten für Einnahmen sorgen. Nun stehen die Krankenhäuser nicht nur vor einem weiteren Corona-Herbst und Winter, sondern sehen sich zusätzlich mit explodierenden Kosten konfrontiert. "Energie, Lebensmittel, Arzneimittel – alle Kosten gehen im zweistelligen Prozentbereich nach oben. Keine Ahnung, wo das Ende ist", sagte Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar (Klipa), zuletzt im Werkausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg. Damit die Krankenhäuser zahlungs- und handlungsfähig bleiben, hat der Landrat Klaus Metzger Anfang September per Eilentscheidung 4,5 Millionen Euro vorab an die Kliniken an der Paar überwiesen.

