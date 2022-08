Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Kliniken an der Paar kämpfen mit zahlreichen Corona-Patienten

An den Kliniken an der Paar werden derzeit wieder viele Corona-Patienten behandelt, davon aber nur wenige auf der Intensivstation.

Plus Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Patientinnen und Patienten ist eigentlich rückläufig. Doch in Aichach werden gerade vergleichsweise viele behandelt.

Von Marina Wagenpfeil

Die Corona-Sommerwelle ebbt ab. Sowohl die Inzidenzen als auch die Krankenhauseinweisungen von Corona-Patientinnen und Patienten sind zuletzt bayernweit gesunken. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) in Bayern 754 Corona-Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt – ein Rückgang um 34,4 Prozent im Vergleich zur vorherigen Woche. An den Kliniken an der Paar ist die Zahl der stationär behandelten Infizierten dagegen zuletzt deutlich gestiegen. Am Dienstagmorgen wurden dort 18 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Die Ursachenforschung ist schwierig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

