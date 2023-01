Kliniken an der Paar weiten Besuchszeiten in Aichach und Friedberg aus

Ab sofort dürfen Patientinnen und Patienten länger Besuch bekommen. Ganz ohne Regeln kommen die Krankenhäuser aber noch nicht aus.

Die Besuchszeiten an den Kliniken an der Paar mit ihren beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg werden ausgeweitet. Wie das Krankenhaus mitteilt, gelten ab Montag neue Regelungen. So dürfen Patientinnen und Patienten während ihres stationären Aufenthaltes jeweils einen Besucher oder eine Besucherin pro Tag empfangen. Die Besuchszeiten sind nun von 13 bis 18 Uhr festgelegt und beginnen damit eine Stunde früher als bisher. Die Dauer des Aufenthaltes ist dabei ab sofort nicht mehr auf zwei Stunden beschränkt.

Test- und Maskenpflicht gelten weiterhin in den Krankenhäusern

Weiterhin gilt jedoch, dass alle Besucherinnen und Besucher einen negativen Corona-Test einer offiziellen Teststation vorlegen müssen, der maximal 24 Stunden (bei Schnelltests) oder 48 Stunden (bei PCR-Tests) alt sein darf. Selbsttests sind dagegen kein geeigneter Nachweis. Zudem gilt unverändert eine FFP2-Maskenpflicht in den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg. Dabei handle es sich um Vorgaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums, so die Kliniken an der Paar.

Für die Besuche von Schwerstkranken und Sterbenden gibt es jeweils Einzelfalllösungen, die mit den Angehörigen individuell besprochen werden. In der Notaufnahme sind weiterhin nur dann Begleitpersonen erlaubt, wenn diese medizinisch erforderlich sind. (AZ)