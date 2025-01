Ein Bericht der Geschäftsführung der Kliniken an der Paar steht auf der Tagesordnung des Werkausschusses am Mittwoch, 15. Januar. Außerdem geht es um einen Antrag der ÖDP-Kreistagsfraktion zur Schaffung eines Raums der Stille im neuen Krankenhaus in Aichach. Die Sitzung beginnt um 15.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Aichach. (AZ)