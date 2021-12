Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

Kliniken reichen Corona-Prämie des Freistaats an Mitarbeiter weiter

Pflegekräfte und Ärzte am Aichacher Krankenhaus versorgen Corona-Patienten. Nun haben sich die Kliniken an der Paar entschlossen, die Corona-Prämien des Freistaats vollständig an ihr Personal weiterzugeben.

Plus Die Kliniken an der Paar wollen Corona-Prämien des Freistaats vollständig an ihre Mitarbeiter weiterreichen. Unterdessen benötigen sie erneut Hilfe der Bundeswehr.

Von Nicole Simüller

Die Corona-Pandemie bringt die Kliniken an der Paar in eine so angespannte Lage wie nie zuvor. Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer erläuterte im Werkausschuss des Kreistags die aktuelle Situation, wie viele Geimpfte und Ungeimpfte derzeit auf der Intensivstation liegen und warum die Kliniken erneut Hilfe von außen benötigen. Außerdem hatte er eine gute Nachricht für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen parat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen