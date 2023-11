Aichach-Friedberg

Das Essen in den Kliniken ist gut, sehr regional – und auch etwas bio

Kartoffeln und Gemüse, das in den beiden Klinikküchen in Aichach und Friedberg verarbeitet wird, hat Bioqualität.

Plus Für Essen der Küchen und Cafés der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg werden zu über zwei Dritteln regionale Produkte verwendet.

Für das Essen in den Kliniken an der Paar und den Cafés in den beiden Häusern gibt es Lob von Patienten und Kreispolitikern. Qualität und Herkunft der verwendeten Produkte waren jetzt Thema im Werkausschuss des Kreistags. Im vergangenen Jahr stammten laut einem Bericht der Geschäftsführung fast 70 Prozent aller Zutaten und Produkte, die in den Klinikküchen in Aichach und Friedberg verarbeitet werden, von regionalen Zulieferern. Rund zehn Prozent sind biologisch erzeugt worden.

Nudeln, Kartoffeln und Reis sind biologisch erzeugt

Damit sind die Vorgaben des Kreistags für das Jahr 2022 erfüllt. Die geforderte Regionalität der Produkte ist bei der Beschaffung überhaupt kein Problem. Ganz anders sieht es bei der angestrebten weiteren Erhöhung des Bio-Anteils aus - das wird vor allem teuer. Allein der Bio-Anteil von einem Zehntel der Produkte - derzeit sind das vor allem Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gemüse - hat 2022 rund 50.000 Euro mehr gekostet. Kommen jetzt noch abgepackte Butter, Milch und Joghurt dazu, sind das weitere 50.000 Euro. Von den Krankenkassen werden die Ausgaben für die höhere Qualität nicht honoriert, von den Patienten schon, berichtete Kreisrat und Medizinstudent Stefan Lindauer (Grüne) in der Sitzung aus seinen Erfahrungen bei einem Praktikum in den Kliniken: "Die Rückmeldungen sind überaus positiv und kein Vergleich zur Uni-Klinik."

