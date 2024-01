Königspaare präsentieren sich beim Gauschützenball in Aichach

Plus In der TSV-Halle feiert der Schützengau Aichach eine rauschende Ballnacht. Einer der Höhepunkte ist der feierliche Einzug der 27 Königspaare. Sie tanzen den Ehrenwalzer.

Der Schützengau Aichach feierte am Samstag eine rauschende Ballnacht in der TSV-Turnhalle. Eine Augenweide waren dabei die 27 Königspaare mit ihren prächtigen silbernen Ketten. Seit 1961 ist der Ball Dreh- und Angelpunkt im gesellschaftlichen Leben der Schützen im Gau Aichach.

Zweiter Gauschützenmeister Franz Marb freute sich, dass sich die Würdenträgerinnen und Würdenträger der Vereine besonders herausgeputzt hatten. Begrüßen konnte er unter anderem Zweiten Bürgermeister Josef Dußmann, Dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumair und die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Birgit Cischek. Um den Aufmarsch der Königinnen und Könige nicht zu verpassen, drängten bereits vor Ballbeginn zahlreiche Gäste in die TSV-Halle.