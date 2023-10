Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie in Aichach-Friedberg nimmt Formen an

Die Ausarbeitung konkreter Ziele für den Kreis nimmt Formen an. Bei der zweiten Sitzung wurde über einen ersten Entwurf für ein Handlungsprogramm diskutiert.

Kürzlich fand die zweite Sitzung des Nachhaltigkeitsbeirats im Kreuzgratgewölbe in der Außenstelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu denen wichtige Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft und Verwaltung gehören, wurden von Abteilungsleiter Georg Großhauser - stellvertretend für Landrat Klaus Metzger - und Nachhaltigkeitsmanagerin Fatma Friedrich begrüßt.

In der ersten Nachhaltigkeitsbeiratssitzung am 23. Juni wurden sechs von zehn kommunalrelevanten Handlungsfeldern priorisiert, welche aus den siebzehn Nachhaltigkeitszielen der UN im Rahmen des Projekts "Global Nachhaltige Kommune" definiert wurden. Das verwaltungsinterne Kernteam hat über den Sommer hinweg daraufhin ein Handlungsprogramm für die ausgewählten Handlungsfelder erarbeitet. "Mit diesem Handlungsprogramm steht ein erster Entwurf für unsere kommunale Nachhaltigkeitsstrategie, die uns auf dem Weg zu einem nachhaltigen Landkreis den Weg weisen wird", so Friedrich.

Feedback soll nun eingearbeitet werden

Die sechs Handlungsfelder sind: nachhaltige Verwaltung, zukunftsfähige Gesellschaft und lebenslanges Lernen, gesundes Leben und nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität sowie Umwelt, Klima und Energie. Daraus sind insgesamt 25 strategische und 51 operative Ziele sowie 123 Maßnahmen entstanden.

Die Beiräte konnten sich diese während der Nachhaltigkeitsbeiratssitzung an insgesamt sechs Stationen anschauen und dem verwaltungsinternen Kernteam Rückmeldung geben. Das Feedback wird das Nachhaltigkeitsmanagement in Abstimmung mit dem Kernteam bis zur nächsten Beiratssitzung am 7. November überprüfen und die Ziele und Maßnahmen anpassen. Die Dokumentationen und Ergebnisse aus den Sitzungen sowie weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie unter https://lra-aic-fdb.de/hier-leben/nachhaltiger-landkreis/. (AZ)