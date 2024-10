Kostenfreie Vorträge zur Woche der Wärmepumpe

Zur “Woche der Wärmepumpe“ vom 4. bis 10. November gibt es eine digitale Veranstaltungsreihe. Darauf weist die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg in einer Pressemitteilung hin. Die Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wird über die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) organisiert. Interessierte können an 54 verschiedenen Onlineveranstaltungen rund um das Thema „Wärmepumpe“ kostenlos teilnehmen.

Am Montag, 4. November, um 18 Uhr startet die Themen-Woche mit dem „Wärmepumpen-Infoabend Bayern“ des Energie- und Umweltzentrums Allgäu gGmbH (eza!). Nach einer kurzen Einführung stehen die Vorträge „Wie funktioniert eine Wärmepumpe?“ und „Wärmepumpe im Altbau – Was ist zu beachten und welche Förderung gibt es?“ auf dem Programm. Danach rundet ein Praxisbeispiel und ein Gespräch mit Hausbesitzern über ihre praktischen Erfahrungen den Abend ab.

Firmen halten Vorträge rund um die Wärmepumpe

Im Laufe der Woche sind kurze Firmenvorträge geplant, zum Beispiel „Auf dem Weg zur eigenen Wärmepumpe“. Zum Mythos „Wärmepumpen sind laut“ gibt es eine „Aufklärung zu TA-Lärm und den idealen Aufstellort einer Luft-Wasser-Wärmepumpe“. Ein Webinar gibt es zur „Nutzung alternativer Wärmequellen wie PVT-Kollektoren“.

Weitere Informationen und das komplette Programm findet sich im Internet unter https://www.wochederwaermepumpe.de/. Interessierte können sich auf der Seite des Modernisierungsbündnisses Wittelsbacher Land (www.modernisierungstage.de) begleitend auch ein Video eines regional umgesetztes Praxisbeispiels anschauen.

Persönliche, kostenfreie Beratungen gibt es in der monatlichen Energiesprechstunde im Landratsamt durch einen Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. Die nächsten Termine sind Donnerstag, 7. November, sowie 5. Dezember. Anmeldung unter Telefon 08251/92-232 oder per E-Mail an klimainfo@lra-aic-fdd.de. (AZ)