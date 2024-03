Aichach-Friedberg

12:30 Uhr

Kreis geht in die "Solaroffensive" – was bedeutet das für die Bürger?

Plus Dachflächenbörsen, Beratungen und Projekte: Aichach-Friedberg will die Energiewende mit einem PV-Ausbau vorantreiben. Eine Hürde ist aber noch zu überwinden.

Von Dominik Durner

Es sind ambitionierte Ziele, die der Landkreis Aichach-Friedberg verfolgt. Bis 2030 will der Kreis den CO 2 -Ausstoß um 55 Prozent verringern, 2040 soll das Wittelsbacher Land seinen Strombedarf einzig durch erneuerbare Energien decken können. Die müssen aber erst einmal ausgebaut werden – weshalb der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie nun das Projekt "Solaroffensive" beschlossen hat. Dafür ist allerdings noch eine Förderung entscheidend. Die hätte auch Auswirkungen auf Angebote des Kreises für Bürgerinnen und Bürger.

Wie Daniela Eder, am Landratsamt unter anderem für den Klimaschutz zuständig, die "Solaroffensive" beschrieb, sollen im Projekt "bewährte Bausteine mit innovativen Bausteinen" ergänzt werden. Zu den bewährten Mitteln gehören etwa die Energiestammtische und Solarabende, die gebündelt in den Gemeinden stattfinden und bei denen sich Bürgerinnen und Bürger über Fotovoltaik (PV) informieren können. Geplant ist, die Ortstermine alle zwei Monate fortzuführen. Außerdem bietet der Landkreis Aichach-Friedberg in Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis Augsburg bereits PV-Onlinevorträge an. Künftig soll weiterhin jeden zweiten Monat ein Termin stattfinden.

