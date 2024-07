Kreis übernimmt Kosten für Schulbus von Pöttmes zur Realschule Bergen

Die Grundsatzentscheidung ist schon vor 14 Jahren im Kreisentwicklungsausschuss gefallen: Der Landkreis bezahlt seither nur noch die günstigste Fahrkarte zu einer weiterführenden Schule. Diese Regelung bei der Beförderung hat für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler im Wittelsbacher Land keine Auswirkungen auf die Kostenfreiheit ihres Schulwegs. Es gibt aber auch Härtefälle im Landkreis, wenn Eltern die Bus- oder Bahnkarte selbst bezahlen müssen, weil ihre Kinder nicht die „nächstgelegene“ Schule besuchen. Der Schulausschuss des Kreistags hat jetzt einstimmig eine Ausnahme für Realschüler aus Pöttmes beschlossen. Gleichzeitig wird nachdrücklich betont, dass es sich nicht um einen Präzedenzfall handelt. Hintergrund: Wenn sich andere Eltern darauf berufen, würde es für den Kreis teuer werden.

Zur Verdeutlichung: Der Weg zur „nächstgelegenen“ Schule muss nicht gleichzeitig die kürzeste Verbindung sein, sondern die kostengünstigste für den Kreis. Klar ist: Jeder kann sich natürlich an der Schule anmelden, an die er will. Es gilt ja die freie Schulwahl. Der Kreis bezahlt aber nur den günstigsten Schulweg – für eine andere Schule übernimmt er keinen Cent. Grundsätzlich ausgenommen von dieser Fahrtkostenregelung sind Schulen, die wegen ihrer pädagogischen oder weltanschaulichen Besonderheiten besucht werden. Die Anmeldung an reinen Buben- beziehungsweise Mädchenschulen oder an sogenannten Bekenntnisschulen ist also nicht betroffen. Beispiel: Wer eine katholische Realschule in Augsburg oder Schrobenhausen besuchen will, muss den Fahrtweg nicht bezahlen. Gleiches gilt für ein Gymnasium mit einem besonderen Bildungsangebot (Beispiel: musisch, wirtschaftlich). Hauptsächlich betroffen sind Anmeldungen an anderen staatlichen Schule mit gleichem Angebot wie die jeweilige Schule im Landkreis Aichach-Friedberg.

Der Kreistag hat aber bereits einige Ausnahmeregelungen gebilligt. Weil der Zuschuss des Freistaats dann ausbleibt, sorgt das für Mehrkosten. So ist die kostenlose Beförderung der derzeit zehn Schülerinnen und Schüler aus dem Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf zur Staatlichen Realschule im Affinger Ortsteil Bergen eine freiwillige Leistung des Landkreises. Für weitere jeweils zehn Kinder aus dem Ortsteil Handzell und dem Kernort Pöttmes, die in Bergen unterrichtet werden, zahlen bislang dagegen die Eltern die Fahrtkosten. Für sie wird die Fahrt zur Aichacher Realschule bezahlt. Die Marktgemeinde beantragte jetzt, für alle Kinder aus der Kommune die Beförderung nach Bergen kostenfrei zu stellen.

Kreistag hat bereits früher einigen Ausnahmen zugestimmt

Im Ausschuss stieß das Anliegen auf offene Ohren. Die Bedenken kamen von der Verwaltung. Sie geht von Mehrkosten im mittleren vierstelligen Bereich aus und erwartet eine Verschiebung der Anmeldezahlen. Derzeit treten drei Fünftel der Pöttmeser Grundschüler auf die Realschule Aichach über, zwei Fünftel auf die Realschule Affing. Das würde sich bei einer Zustimmung mittelfristig umdrehen. Die Realschule Affing sei zudem bereits in hohem Maße ausgelastet, während durch die Erweiterung in Aichach die Zahl der Eingangsklassen von derzeit fünf auf künftig sechs gesteigert werden könnte. Vor allem warnte die Kreisverwaltung die Kommunalpolitiker davor, dass sich die Entscheidung als Steilvorlage auf alle wechselwilligen Schüler auf weiterführenden Schulen auswirken könnte.

Bürgermeister Mirko Ketz, der Rederecht in der Sitzung erhielt, verwies dagegen auf den Verlust der Wirtschaftsschule in seiner Kommune im nächsten Jahr. Die zieht ja nach Aichach um. Vor allem gehe es den Eltern speziell aus Handzell und Pöttmes aber um die deutlich bessere Bus- und Verkehrsanbindung über die Staatsstraße nach Affing. Dort beginnt die Schule später und die Kinder sparen sich am Morgen eine ganze Stunde, unterstützte die Pöttmeser Kreisrätin Stephanie Kopold-Keis (CSU) den Rathauschef. Dessen Vorgänger im Amt, Kreisrat Franz Schindele (Unabhängige), betonte, dass viele Eltern die Fahrkosten-Regelung nicht verstehen könnten. Es gehe bei der Entscheidung auch um eine Stärkung des ländlichen Raums. Dem schloss sich der gesamte Ausschuss an. Klar sei auch, dass die Schule in Bergen über die Anmeldung entscheide, betonte Landrat Klaus Metzger. Um einen Präzedenzfall zu vermeiden, wurde im Beschluss auf den Wegfall der Pöttmeser Wirtschaftsschule und die Randlage der Marktgemeinde hingewiesen. Die Kostenfreiheit für den Schulweg nach Bergen gilt jetzt für Gundelsdorf, Handzell und Pöttmes.