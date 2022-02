Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

Kreispolitik im Internet: "Blaues Palais TV" sendet wieder

Eine Sitzung des Bauausschusses des Kreistags im Landratsamt in Aichach wird am Montag live im Internet übertragen.

Plus Eine Sitzung des Bauausschusses wird am Montag testweise live übertragen. Dann entscheidet der Kreistag, ob es weitergeht. Das hängt auch davon ab, wie viele einschalten.

Von Christian Lichtenstern

Kreispolitik ist oft eine spröde Angelegenheit. Das liegt weniger an den Beteiligten als an manchmal nicht wirklich prickelnden Themen: Auf der Sitzung des Bauausschusses am Montag, 7. Februar, stehen zum Beispiel "Bekanntgabe einer Eilentscheidung zur IT-Vernetzung" oder "Kreisstraße AIC 7; Kreisstraßenabschnitte in der Ortsdurchfahrt von Kühbach - Vorstellung der Ergebnisse der Bedarfsplanung" auf der Tagesordnung. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, hat jetzt noch mal die Gelegenheit, Debatten und Entscheidungen im Landratsamt am Handy oder am Rechner zu verfolgen. Am Montag läuft nämlich ab 14.30 Uhr die zweite Folge von "Blaues Palais TV". Und die Zuschauer entscheiden - indirekt zumindest - mit, ob das Format weiter läuft oder abgesetzt wird.

