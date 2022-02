Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Kreispolitiker tagen live im Internet - mit ganz viel Sendepause

Plus Warum die Übertragung einer Sitzung des Bauausschusses des Kreistags von Aichach-Friedberg im Internet dem Publikum an Handy, Tablet oder PC so gut wie nichts bringt.

Von Christian Lichtenstern

Bei der Premiere von "Blaues Palais TV" im Oktober gab es noch ein volles Nachmittagsprogramm: Satte viereinhalb Stunden dauerte die Liveübertragung der Sitzung des Umweltausschusses aus dem Landratsamt in Aichach. Am Montag wurden die Kameras schon nach einer guten Stunde wieder ausgemacht. Erfahren hat das interessierte Publikum aus dem Wittelsbacher Land zu Hause an Handy, Tablet oder PC dabei aber so gut wie gar nichts - über die Hälfte der Sendezeit für die Bauausschusssitzung des Kreistags herrschte Mattscheibe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

