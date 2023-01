Kreisrätin Heike Themel tritt aus der "Basis" aus

Nach ihrem Wechsel von der AfD zur "Basis" hat Heike Themel an keiner Sitzung des Kreistags Aichach-Friedberg teilgenommen. Das will sie jetzt ändern.

Für die AfD ist Heike Themel bei der Kommunalwahl 2020 in den Kreistag Aichach-Friedberg eingezogen. Nach der Bundestagswahl wechselte die Kommunalpolitikerin aus Schmiechen von der rechtspopulistischen AfD zur "Basis", die als politischer Arm der Querdenker-Bewegung gilt. Seither hat Heike Themel an keiner Kreistagssitzung mehr teilgenommen, wofür sie zuletzt in die öffentliche Kritik geraten war. Jetzt hat sie Konsequenzen gezogen.

In einer Nachricht an unsere Redaktion teilte Themel am Wochenende mit, dass sie "mit sofortiger Wirkung den Austritt aus der Partei Die Basis" erklärt habe. Zugleich kündigt sie in der Mail an, die sie auch an Landrat Klaus Metzger geschickt hat: "Ich werde nun parteilos dem Kreistag Aichach-Friedberg angehören und diese Aufgabe mit gutem Gewissen vollumfänglich wahrnehmen."

Heike Themel distanziert sich von der Basis

Damit reagiert Themel auf die jüngsten Vorwürfe, sie würde ihr Mandat im Kreistag nicht wahrnehmen. Themel hatte nach der AfD offenbar auch in ihrer neuen Partei, der Basis, keine politische Heimat gefunden. Gegenüber unserer Redaktion jedenfalls hatte sie ihr Fehlen bei den Kreistagssitzungen damit begründet, dass ihr die Basis signalisiert habe, sie wolle nicht von ihr im Kreistag vertreten werden. Parteivertreter wiesen den Vorwurf zurück.

Als Begründung für ihren Beschluss, die Basis zu verlassen, führt Themel die Ereignisse in der Partei in den vergangenen Wochen an. Dort werde Basisdemokratie nicht gelebt und umgesetzt. Es gebe zu viele innerparteiliche Probleme. Die Vorgänge in dieser Partei lehne sie ab. Themel: "Und ich distanziere mich hiervon vollumfänglich."

Die Kreisverwaltung hatte wegen Themels Fehlen angekündigt, bei ihr schriftlich nachzufragen, warum sie nicht mehr zu den Sitzungen erscheine. Themel hat nun eindeutig signalisiert, ihr Mandat wahrnehmen zu wollen. Die nächste Kreistagssitzung findet am Montag, 13. Februar, statt. (jca/cli)