Aichach-Friedberg

vor 53 Min.

Kreistag will AVV-Buslinie Königsbrunn–Mering streichen

Der Landkreis Aichach-Friedberg hält die Buslinie 100 von Königsbrunn zum Bahnhof in Mering für verzichtbar.

Plus Das Linienbündel „Lech Süd“ des AVV im Raum Kissing und Mering wird neu ausgeschrieben. Der Landkreis will beim ÖPNV umstellen und Kosten sparen.

Von Christian Lichtenstern

Im südlichen Teil des Wittelsbacher Landes befördern derzeit sechs Buslinien ihre Fahrgäste im Raum zwischen Friedberg und Schmiechen. In gut eineinhalb Jahren, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025, könnte es eine weniger sein. Dann endet der Verkehrsvertrag für das Buslinienbündel „Lech Süd“ zwischen dem Augsburger Verkehrsverbund (AVV) und dem Landkreis und das Paket muss neu ausgeschrieben werden. Im Kreistag wurde jetzt von einer Mehrheit aus fast allen Fraktionen die Streichung der Linie 100 in den Nachbarlandkreis Augsburg beschlossen. Ob das auch so kommt, steht aber noch nicht fest.

Im Kreisentwicklungsausschuss wurde im März über das Bündel mit den Buslinien (100, 102, 103, 104, 106, 108) bereits intensiv diskutiert. Im Hintergrund steht die Kostenentwicklung. Der Anteil des Landkreises Aichach-Friedberg beim AVV-Defizit ist im Jahr 2024 auf elf Millionen Euro hochgeschnellt. Derzeit liegen 700.000 Buskilometer bei rund 2,2 Millionen Euro im Jahr. Doch die Kosten für Fahrzeuge, Personal und Energie haben angezogen. Bei gleichen Leistungen müsste der Landkreis für das ÖPNV-Angebot rund drei Millionen Euro ausgeben. Bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wurden auf den Linien durch Veränderungen und Ausdünnungen insgesamt 44.000 Kilometer eingespart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen