Kreistagsmehrheit stimmt gegen die AfD-Vorschläge für Ausschüsse

Plus Nach der zweiten formalen rechtswidrigen Ablehnung, um ein politisches Signal gegen Rechtsextremismus zu setzen, muss die Regierung jetzt handeln. Die hat keinen Spielraum.

Von Christian Lichtenstern

Der Kreistag bleibt dabei und setzt noch ein weiteres politisches Signal. Eine Mehrheit hat am Montag bei der Nachbesetzung von zwei Ausschüssen gegen die Personalvorschläge der AfD-Fraktion gestimmt. Damit sind weder Simon Kuchlbauer als Mitglied im Schul- und Sozialausschuss noch die weiteren Nachbesetzungen im Jugendhilfeausschuss und in der Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtspflege bestätigt. Das ist der zweite formale rechtswidrige Beschluss des Kreistags, und das hat Folgen.

Rein rechtlich kann die AfD die ihr zustehenden Sitze in Ausschüssen des Kreistags mit ihren eigenen Kandidaten besetzen. Die Regierung von Schwaben hat nach der ersten Ablehnung im Februar den Kreistag aufgefordert, diesen Beschluss zu revidieren. Deshalb stand die Neubesetzung von insgesamt vier Posten wieder auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung. Nach der Ablehnung muss die Regierung den Beschluss des Kreistags jetzt ersetzen, sprich die AfD-Kandidaten als Ausschuss-Mitglieder per Ersatzvornahme bestätigen. Denn nach eindeutigen gesetzlichen Vorgaben in der Landkreisordnung müssen die einer Fraktion zustehenden Ausschusssitze entsprechend ihrem Vorschlag besetzt werden.

