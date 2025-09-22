Kreisverkehrswacht modernisiert ihren Anhängerfuhrpark

Die Ferienzeit hat die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg intensiv genutzt, um sich für die anstehenden Präventionsaktionen zum Schulbeginn vorzubereiten. Alle sieben Verkehrswacht-Anhänger, die für die Verkehrserziehungsarbeit eingesetzt und teilweise den Kindergärten sowie Grundschulen im Landkreis zur Verfügung gestellt werden, wurden überprüft und mit neuem Material ausgestattet.

„Die Verkehrserziehung in Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen hat für uns seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert“, betont Vorsitzender Helmut Beck. Besonders stolz ist die Kreisverkehrswacht, den Einrichtungen eine breite Palette an Angeboten machen zu können – vom neuen „Roter-Ritter-Anhänger“ für Kindergärten, den neuen Anhänger „Roller- und Fahrradschule“, die Anhänger für FRAS, KiS, JuS oder den Anhänger, die den Schulen für Schonraumübungen und zur Vorbereitung auf die Jugendverkehrsschule dienen. Auch für die ersten und zweiten Klassen gibt es passende Materialien, um das sichere Radfahren von Grund auf zu erlernen.

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt nun nochmal eine intensive Zeit für die Verkehrswachtler. In den kommenden fünf bis sechs Wochen stehen zahlreiche Aktionstage „FahrRad…aber sicher!“und Schulbustrainings an den Grundschulen an – ein wichtiger Beitrag, um die Schulwegsicherheit und damit den Schutz der Kinder nachhaltig zu stärken. Diese Aktionen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und tragen dazu bei, Kinder zu selbstbewussten und sicheren Verkehrsteilnehmern zu machen.

