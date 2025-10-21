Kreisverkehrswacht verteilt AOK-Sicherheitsüberwürfe für alle Erstklässler

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten, wenn es morgens spät hell und abends früh dunkel wird, ist gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr besonders wichtig. Unter dem Motto „Gesehen werden – sicher ankommen“ hat die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg auch in diesem Jahr wieder an alle rund 1500 Erstklässler im Landkreis signalgelbe Sicherheitsüberwürfe mit reflektierenden Streifen verteilt. „Diese Sicherheitsüberwürfe helfen nur, wenn sie auch getragen werden“, betonte der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Helmut Beck. Sie machen die Kinder im Straßenverkehr deutlich sichtbarer – vor allem in der morgendlichen Dämmerung auf dem Weg zur Schule. „Leider stellen wir immer wieder fest, dass viele Kinder die Überwürfe nach kurzer Zeit nicht mehr anziehen. Hier sind die Eltern gefragt, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder die Westen tragen“, appellierte Beck und nimmt die Eltern in die Pflicht. Die leuchtend gelben Sicherheitsüberwürfe sind Teil einer bayernweiten Gemeinschaftsaktion der Landesverkehrswacht Bayern und der AOK Bayern, die sich seit mehreren Jahren gemeinsam für mehr Sicherheit auf dem Schulweg einsetzen. Rund 110.000 dieser Überwürfe wurden heuer im ganzen Freistaat verteilt. „Kinder müssen im Straßenverkehr gesehen werden – das ist ein entscheidender Faktor für ihre Sicherheit“, betont auch AOK-Direktor Alfred Heigl. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Bewusstsein schaffen – bei Kindern, Eltern und allen Verkehrsteilnehmern.“

