Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Krieg, Corona, Personalmangel: So geht's der Wirtschaft in Aichach-Friedberg

Plus Fachkräftemangel, steigende Energiekosten, stockende Lieferketten - wie es der Wirtschaft im Wittelsbacher Land derzeit geht, zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK.

Von Johann Eibl

Auf den ersten Blick mag die Formulierung seltsam, vielleicht sogar widersprüchlich erscheinen: gute Geschäfte, schlechte Erwartungen: So lautet der Titel der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Augsburg in diesem Frühjahr. Bei einem Pressegespräch in Aichach erläuterten am Dienstag drei Fachleute, warum diese Überschrift durchaus der Realität entspricht. Die Lage im Wittelsbacher Land ähnelt der Situation im gesamten Bundesgebiet.

