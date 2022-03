Krieg in der Ukraine: Affinger Landjugend sammelt am Sonntag Geldspenden

Nach wie vor ist die Hilfsbereitschaft in Aichach-Friedberg für Menschen in oder aus der Ukraine groß. Am Sonntag bittet die Affinger Landjugend um Geldspenden.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Affing organisiert am Sonntag, 6. März, eine kleine Spendenaktion für Bedürftige aus der Ukraine. Dazu wird nach dem Gottesdienst in Affing ab circa 10.15 Uhr Kuchen gegen eine Spende verkauft. Der Verkauf findet vor dem Vereinsheim der KLJB Affing am Schlossplatz 2 statt.

Die Spenden werden einer Mitteilung des Vereins zufolge in vollem Umfang an den Ukrainischen Verein Augsburg weitergegeben; er sorgt dafür, dass die Spenden vollständig bei Betroffenen in der Ukraine ankommen. Die KLJB bittet, von Sachspenden abzusehen, da der Ukrainische Verein Augsburg sie derzeit nicht mehr annehmen kann.

Spendentransport aus Aichach: Restaurant hilft beim Umladen in München

Die Spenden, die den ganzen Dienstag über im Aichacher San-Depot gesammelt worden waren, werden nach und nach an ihr Ziel transportiert. Insgesamt 15 Tonnen Hilfsgüter waren bei der Aktion nach Angaben der Aichacher Pfadfinder, die ebenso wie andere Vereine und Gruppierungen zu den Organisatoren gehörten, zusammengekommen.

Acht Tonnen davon waren in der Nacht zum Donnerstag bereits auf dem Weg zur ukrainischen Grenze. Sie mussten zuvor in München bei der Deutsch-Ukrainischen Gemeinde umgeladen werden. Weil dort trotz vorheriger Absprachen Personalnot herrschte, mussten die Helfer beim Abladen improvisieren. Im gegenüberliegenden italienischen Restaurant fanden sie tatkräftige Unterstützer. Das Personal dort ließ spontan alles liegen und stehen und packte beim Abladen mit an. (nsi)

Lesen Sie dazu auch